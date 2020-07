Roma, presentata la prima maglia per la stagione 2020/2021

La Roma ha presentato ufficialmente la prima maglia per la stagione 2020/2021, già disponibile in vendita su internet e presso gli store.

❤️🧡💛 La nostra nuova maglia è disponibile da oggi online e presso gli #ASRoma Store! 😍 — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2020

La Roma ha presentato ufficialmente la prima maglia da gioco per la prossima stagione, la cui anteprima era già nota da tempo. Tutto confermato: tornato le divise affettuosamente soprannominate “ghiacciolo” per via delle tonalità utilizzate e del particolare design realizzato da Piero Gratton, ideatore del Lupetto. Nel 2020 ricorre infatti il 40° anniversario del successo dell’AS Roma nella Coppa Italia del 1979-80, che giunse al termine di un biennio che, a partire dal dicembre del 1978, vide il Club indossare proprio le maglie soprannominate “ghiacciolo”.

🟥🟧🟨 #ASRoma e Nike presentano la divisa home per la stagione 2020-21 🟨🟧 🟥 pic.twitter.com/z04N2ogOHb — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2020

Roma, l’entusiasmo di Pellegrini per la nuova maglia

Lorenzo Pellegrini è entusiasta della nuova divisa: “È bello vedere una maglia che mostra colori della Roma con un design originale. Indossare una maglia ispirata a quelle divise così avveniristiche per l’epoca sarà speciale sia per la squadra sia per i tifosi”.

Il nuovo Home kit è composto da maglia, pantaloncini e calzettoni rosso intenso. Le fasce orizzontali si estendono in corrispondenza del petto, partendo dal giallo e sfumando verso l’alto attraverso l’arancione fino al rosso.

“Questo Kit è una moderna interpretazione di una delle divise più famose e non convenzionali della Roma di sempre”, afferma Scott Munson, VP di Nike Football Apparel. “Abbiamo adottato un design lineare a strisce sfumate, utilizzando i colori rappresentativi e tradizionali del club per creare un kit che speriamo il team e i tifosi indossino con orgoglio.”

La parte superiore della maglia è caratterizzata da una banda rosso scuro che corre da spalla a spalla inglobando il girocollo. Lo stesso colore rosso scuro è presente sul bordo delle maniche e sulle strisce lungo i fianchi della maglia.

Sui pantaloncini sono riportati il numero di squadra in bianco e dettagli gialli, mentre i calzettoni sono decorati con lo stesso motivo cromatico della maglia. La parola “Roma” appare in corrispondenza del polpaccio e anche all’interno della girocollo a sottolineare il senso di orgoglio per la maglia e per la città.

