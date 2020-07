SERIE A FORMAZIONI UFFICIALI SPAL-ROMA – Trentacinquesimo e quartultimo turno di una stagione davvero complicata per via della pandemia del Coronavirus. Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara, i padroni di casa della Spal di Luigi Di Biagio, riceveranno la Roma di Paulo Fonseca.

Presentazione Spal-Roma

I giallorossi dopo tre vittorie consecutive, nell’ultima giornata, domenica scorsa, hanno pareggiato per 2-2 contro l’Inter, mentre la compagine ferrarese non vince una partita dal 8 marzo scorso (vittoria per 1-0 in casa del Parma). Dalla ripresa del campionato sono arrivate infatti 7 sconfitte (5 consecutive il ruolino di marcia attuale) e 1 solo pareggio (romcabolesco 2-2 contro il Milan dopo il 2-0 iniziale).

I capitolini devono ritrovare la vittoria che gli permetterebbe di superare il Milan, che proprio ieri nella vittoria a Reggio Emilia contro il Sassuolo aveva superato la Roma.

Formazioni ufficiali Spal-Roma

SPAL (4-4-2): Letica; Sala, Tomovic, Vicari, Felipe; Strefezza, Dabo, Valdifiori, Murgia; D’Alessandro, Cerri.

All.: Di Biagio

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Perez, Pellegrini; Kalinic.

All.: Fonseca

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Egoni – Santoro

Quarto ufficiale: Volpi

Var: Abisso

AVar: Manganelli

