Spal-Roma, le probabili formazioni: le scelte di Fonseca

Tutto pronto per Spal-Roma, match valido per la 35esima giornata di serie A che si gioca questa sera alle ore 21.45. Le probabili formazioni.

Sfida assolutamente da vincere per la Roma, visto che ieri sera il Milan ha vinto il match contro il Sassuolo e momentaneamente ha scavalcato Lopez e compagni al quinto posto della classifica. L’avversario è una Spal che è già matematicamente retrocessa in serie B ma non per questo motivo deve essere sottovalutata. Tutt’altro. L’undici di Di Biagio proverà a togliersi una bella soddisfazione.

Ci sono alcuni dubbi da sciogliere nella formazione della Roma. Il tecnico portoghese ha ammesso che alcuni giocatori stanno accusando un po’ di stanchezza e dunque potrebbero esserci delle novità. Dietro Smalling si riprende una maglia da titolare, a destra potrebbe giocare Zappacosta al posto di Bruno Peres.

Uno tra Pellegrini e Mkhitaryan, se non tutti e due, dovrebbe rimanere fuori. Chance per Perez come trequartista e non è da escludere che possa giocare pure Pastore. In avanti Dzeko pure dovrebbe partire dalla panchina e al suo posto dovrebbe esserci Kalinic. Nella lista dei convocati c’è pure Zaniolo, che non è al meglio e dunque dovrebbe iniziare pure lui la sfida dalla panchina.

Spal-Roma, le probabili formazioni

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Dabo, Valdifiori, Tunjov; Petagna, Cerri.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Cristante, Veretout, Spinazzola; Perez, Pellegrini; Kalinić.

