Zaniolo, arriva il messaggio che tutti i tifosi della Roma aspettavano

Zaniolo mette fine alle voci di calciomercato degli ultimi giorni con un post su Instagram in cui scrive: “Amo questa maglia, davvero”.

Un semplice post su Instagram non può mettere fine alle polemiche e alle voci di calciomercato che puntualmente lo coinvolgeranno. Però Nicolò Zaniolo si espone nei confronti dei tifosi scrivendo una frase che è una promessa d’amore, una promessa che dovrà essere bravo a mantenere, naturalmente se la società avrà intenzione di trattenerlo a tutti i costi come ha lasciato intendere.

“È come quando ti innamori, ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. È la stessa cosa. Davvero, la amo questa maglia”. Questo il post di Zaniolo dedicato alla nuova prima maglia della Roma.

Zaniolo dai post ambigui alla promessa d’amore

Ieri intanto c’era stato l’ennesimo giallo su Zaniolo. L’allenatore Fonseca in un’intervista sul sito ufficiale aveva dichiarato come non fosse ancora pronto per giocare a causa del problema fisico che gli aveva fatto saltare la partita con l’Inter. Poi però complice anche l’indisponibilità di Cengiz Under ha cambiato idea e lo ha inserito tra i convocati.

A tal proposito Fonseca ha dichiarato: “Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo”.

Nella notte erano arrivati dei post su Instagram da parte di Zaniolo e della mamma. Il giovane campione giallorosso aveva scritto: “Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde”. La mamma aveva invece postato: “Il silenzio degli innocenti”. Due frasi enigmatiche che alimentano le discussioni su Zaniolo.

Poi il post che tutti i tifosi della Roma aspettavano, nella speranza che il giovane campione possa risultare decisivo in questo finale di stagione tra campionato ed Europa League.

