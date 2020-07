Jorge Jesus vuole Cavani, ma le richieste economiche dell’attaccante sono lontane dai parametri del Benfica

Tra contatti e riunioni, le ultime ore sono state molto calde sul fronte Edinson Cavani. Legato alla cordata sudamericana che vuole acquistare la Roma, l’ingaggio dell’attaccante uruguaiano non è ancora diventato impossibile. Stando alle ultime informazioni, infatti, l’ex Psg ha chiesto un biennale da circa 10 milioni di euro a stagione al Benfica, con tanto di una commissione alla firma molto importante per i suoi procuratori (tra i 15 e i 20 milioni di euro). Cifre non alla portata del club portoghese che ha al momento desistito dall’ingaggio del calciatore, prima scelta del neo allenatore Jorge Jesus per l’attacco.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma, il nuovo allenatore ha chiesto Cavani

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!