Calciomercato Roma, trattativa Cavani-Benfica: gli ultimi aggiornamenti

Il nome di Cavani nelle scorse settimane è stato accostato spesso alla Roma. Secondo alcune voci avrebbe rappresentato il biglietto da visita di una cordata sudamericana pronta a rilevare il pacchetto azionario di maggioranza della società capitolina. In realtà nei giorni scorsi, Dario Silva, ex compagno di nazionale del “Matador”, aveva frenato gli entusiasmi della piazza giallorossa rivelando in un’intervista la possibilità di un trasferimento di Cavani in un club inglese di Premier League. Sbagliata anche questa previsione.

L’attaccante sembrerebbe infatti in procinto di trasferirsi in Portogallo, facendo sfumare così il sogno di poterlo vedere di nuovo all’opera nel nostro campionato con la maglia della Roma.

Se desarrolla en este momento la 2da reunión en la ciudad de Lisboa. Está Guglielmone, el presidente de @SLBenfica y los principales directivos del club 👇⚽️🇺🇾 #Cavani

Calciomercato Roma, indiscrezione Cavani – Benfica.

Il giornalista uruguayano Sebastian Giovanelli, ha rivelato attraverso twitter l’esistenza di una trattativa avanzata fra l’entourage di Cavani e il Benfica. Nel dettaglio sembra che il fratellastro e agente del centravanti Walter Guglielmone, in arte Guly, vecchia conoscenza del calcio italiano, abbia già incontrato il presidente del club portoghese Luis Filipe Vieira e le due parti avrebbero già raggiunto un’intesa di massima. Una riunione proficua che potrebbe rappresentare una svolta importante sul futuro di Cavani.

Il giocatore è corteggiato da mezza Europa e il suo trasferimento a Lisbona rappresenterebbe senz’altro il primo vero colpo di questo calciomercato. Nelle settimane scorse il calciatore aveva risposto picche a uno offerta proveniente dal campionato americano e più precisamente dall’Inter Miami di David Beckham, nonostante la proposta di ingaggio di ben 12 milioni di euro all’anno. Guly nel frattempo dovrebbe rimanere ancora qualche giorno in terra lusitana probabilmente per cercare di formalizzare al più presto la trattativa.

