CALCIOMERCATO ROMA INDIZIO SMALLING MAGLIA – Potremmo essere ormai ai titoli di coda della trattativa tra il club capitolino e il Manchester United per la conferma di Chris Smalling. Le prime due prerogative e richieste che il tecnico Paulo Fonseca ha fatto alla società erano quelle delle relative conferme di Henrikh Mkhitaryan e del centrale inglese. La prima è già diventata ufficiale qualche settimana fa, la seconda potrebbero diventarlo a breve.

Calciomercato Roma, riscattato Smalling?

Questo perché prosegue l’intensa trattativa sull’asse Roma-Manchester, con Franco Baldini che in primis sta lavorando sulla conferma del classe ’89. L’indizio arriva anche dalla società giallorossa stessa, visto che nel pomeriggio è stato fatto un tweet dove oltre a Lorenzo Pellegrini, Edin Dzeko e l’armeno, era presente anche Smalling con foto in veste (come sfondo) della nuova maglia casalinga per la prossima stagione.

Ecco il tweet

Uno dei protagonisti in positivo della stagione giallorossa, arrivato dai Red Devils la scorsa estate con un prestito secco e oneroso di 3 milioni di euro. Due gol e altrettanti assist in 34 presenze con la maglia capitolina.

