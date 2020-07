Calciomercato Roma, Mandragora: l’agente dice tutto sul suo futuro

Calciomercato Roma, in un’intervista rilasciata al sito tuttojuve.com l’agente di Rolando Mandragora ha negato di avere avuto dei contatti per il trasferimento del suo assistito in giallorosso.

Il campionato del centrocampista in forza all’Udinese, ma approdato in Friuli proprio dalla Juventus, si è chiuso in modo anticipato a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro durante la gara contro il Torino dello scorso 23 giugno. Una brutta tegola per il giocatore dell’Under 21 che ha già esordito anche in Nazionale maggiore. Questo tipo di infortunio infatti richiede tempi di recupero di circa sei mesi. Non è inoltre consigliabile forzare troppo la ripresa per evitare ricadute. Mandragora sogna un ritorno alla Juventus per potersi giocare le sue chance in una squadra di livello internazionale.

Calciomercato Roma, niente scambio Mandragora – Cristante

Nei mesi scorsi inoltre era circolata la voce di un possibile scambio sull’asse Roma – Torino. La trattativa prevedeva il passaggio di Cristante alla corte di Sarri e l’approdo di Mandragora nella Capitale. La situazione di emergenza legata alla pandemia di Coronavirus ha però bloccato ogni possibile discorso. In realtà, secondo le dichiarazioni dell’agente di Mandragora, Luca De Simone, i contatti con i dirigenti romanisti per questo tipo di operazione non ci sarebbero mai stati. “Noi non abbiamo mai avuto contatti con la Roma – ha detto De Simone – l’Udinese che al momento possiede la titolarità del suo cartellino non mi ha mai parlato della società giallorossa. Così come la Juventus. Se poi è stato un discorso tra club, non ci è dato saperlo”. Nel frattempo Cristante è stato impiegato più di una volta da Fonseca nelle ultime settimane, e con il cambio di modulo ha anche agito da difensore in alcune occasioni.

