Autore di una doppietta contro la Spal, Bruno Peres ha il contratto in scadenza nel 2021 e piace all’estero

Tra i giocatori che hanno tratto maggior giovamento dal passaggio alla difesa a tre, dobbiamo sicuramente annoverare Bruno Peres. La doppietta contro la Spal è arrivata a suggello di una serie di buone prestazioni, soprattutto in fase offensiva, ma non solo. L’esterno brasiliano ha ritrovato la serenità mentale e la gioia di giocare a calcio dopo il brutto periodo vissuto in Brasile, riuscendo a scalare le gerarchie di Paulo Fonseca. Se anche nella prossima stagione la Roma dovesse continuare ad utilizzare questo modulo, avere il brasiliano come alternativa sulla fascia potrebbe essere un’opzione interessante.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: nuovo piano per Florenzi

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, il Napoli chiude per Under: cifre e scambio

Calciomercato Roma, rinnovo e sondaggi: il punto su Bruno Peres

In scadenza di contratto a giugno 2021, l’ex Torino, secondo le informazioni in possesso di ‘Asromalive.it‘, non ha ricevuto ancora chiamate in merito ad un potenziale rinnovo con il club giallorosso. La sua situazione verrà probabilmente discussa a fine stagione, ma intanto sono arrivati dei sondaggi da Spagna, Russia e Turchia, dove il Galatasaray ha appena svincolato Mariano sulla fascia destra. Ancora nulla di concreto per un calciatore che si trova in ogni caso molto bene a Roma.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!