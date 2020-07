Calciomercato Roma, Umtiti e Salisu: addio alla Liga

Calciomercato Roma, il difensore centrale Samuel Umtiti non rientra più nei piani della dirigenza del Barcellona e potrebbe trasferirsi in un club italiano. Su di lui sono forti le attenzioni del Napoli, ma la Roma resta vigile sulla situazione.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, i catalani avrebbero praticamente “ufficializzato” l’addio al giocatore camerunense. Nonostante il suo contratto scadrà nel 2023 i progetti per la linea difensiva blaugrana sarebbero altri. A completare il pacchetto arretrato infatti, insieme a Pique, potrebbero esserci Lenglet, il giovane Araujo ed Eric Garcia, seguito anche da società di Premier League, Manchester City in primis. Per Umtiti quindi si aprirebbero le porte ad un eventuale trasferimento in Italia, con il Napoli in pole position per accaparrarsi le prestazioni del calciatore.

La richiesta del Barcellona si aggirerebbe intorno ai 20 – 25 milioni di euro per il passaggio a titolo definitivo, ma non è escluso che si possa pure trattare per un eventuale prestito. Come già scritto nei giorni scorsi anche la Roma resta alla finestra per il difensore. La priorità della dirigenza giallorossa è senz’altro in questo momento rappresentata dal riuscire a trattenere Chris Smalling nella Capitale. Detto questo comunque, soprattutto in virtù del cambio di modulo adottato da Fonseca, i piani della società sono di rinforzare in maniera rilevante il parco difensori disponibili per regalare al tecnico portoghese una serie di alternative valide da mettere in campo.

Calciomercato Roma, Salisu verso la Premier

Nel frattempo però un altro obiettivo di mercato sembra essere ormai svanito. Si tratta del giovane difensore ghanese Mohammed Salisu, di proprietà del Valladolid. Il 21enne accostato nei mesi scorsi alla Roma, ma che piaceva anche alla Fiorentina, sembrerebbe pronto a trasferirsi in Premier League. Su di lui ci sarebbero West Ham e Southampton, con quest’ultimi favoriti e in vantaggio rispetto alla squadra londinese.

