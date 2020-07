DATE PRELIMINARI EUROPA LEAGUE 2020/2021 – La pandemia legata al Coronavirus ha scombussolato l’intero pianeta, mondo sportivo e non. Questo ha portato poi alla decisione da parte della UEFA e del CIO di posticipare di un anno gli Europei di calcio e le Olimpiadi. La stagione calcistica è ancora in corso, conclusa in qualche campionato (vedi Francia e Germania), ma ancora da disputare quella europea per club, Champions League ed Europa League.

Roma e Milan per l’Europa

A proposito di quest’ultima competizione, a tre giornate dal termine ancora tutto da decifrare in Serie A, con le posizioni relative al quinto, sesto e settimo posto. Il Napoli ha trionfato in Coppa Italia e si è aggiudicata almeno un posto nella prossima fase a gironi di Europa League (se dovesse vincere la Champions League la situazione cambierà), mentre Roma e Milan si giocheranno l’altro posto che varrà accesso diretto alla fase a gironi. Tra i due club, quello che arriverà sesto, dovrà fare i preliminari di Europa League (a meno che la Roma dovesse vincere il trofeo europeo, ndr).

Preliminari Europa League, ecco le date

C’è da dire, intanto che tutti i turni di qualificazione si disputeranno in gara unica rispetto al classico format di andata e ritorno, mentre sarà un sorteggio a determinare quale squadra disputerà l’incontro nel proprio stadio. La sesta del campionato italiano dovrà esordire nella nuova stagione a partire dal prossimo 17 settembre, data prevista per il secondo turno preliminare. La fase a gironi inizierà, invece, il 22 ottobre.

