Roma, Carles Perez: “Il gol mi da fiducia per il futuro”

La Roma ha vinto con una goleada la partita contro la Spal e nella lista dei marcatori è finito pure Carles Perez. Le sue parole a fine gara.

Lo spagnolo ex Barcellona ha davvero una grande concorrenza davanti, ma non si può certo dire che Fonseca non abbia fiducia in lui. Il portoghese gli dà spesso fiducia, consapevole che il ragazzo ha dei margini di crescita importanti e che può essere un giocatore determinante per la Roma in Italia e in Europa.

Roma, le parole di Carles Perez

Lo spagnolo ha fatto centro segnando il gol del 2-1 e ora spera di trovare più spazio. “Era ora che facessi gol, nelle ultime gare ero stato molto sfortunato Il gol mi dà molta fiducia per continuare così” ha detto lo spagnolo ai microfoni di Roma Tv. Che non è un più un esterno offensivo ma un trequartista nella nuova Roma di Fonseca. “Questo è un ruolo che mi sta dando più soddisfazione e libertà. Il mister mi chiede di giocare più dentro, ma posso anche svariare largo. Soprattutto gioco a piede invertito, che mi piace molto e che mi permette di tirare in porta con più facilità” ha detto l’ex Barcellona.

Che rispetto alla Liga sta trovando delle differenze importanti. “In serie A le squadre difendono meglio e hai meno tempo per pensare. Ma mi sto adattando e sono molto contento per le mie prestazioni”

