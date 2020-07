Missione compiuta per la Roma contro la Spal e quinto posto per ora salvo. Qualche ora di relax prima di pensare alla Fiorentina.

La squadra di Paulo Fonseca sta decisamente trovando giovamento dal cambiamento di modulo. E’ vero che di fronte la Roma aveva una squadra poco motivata visto la retrocessione matematica in serie B già arrivata, ma Bruno Peres e compagni hanno sfornato una prestazione davvero convincente. Che fa ben sperare per il finale del torneo ma sopratutto per l’Europa League.

Ad agosto Fonseca avrà una squadra rodata e in salute, con Zaniolo in più chiamato a fare la differenza.

Roma, si torna in campo solo sabato/h2>

Come ha riportato su Twitter il giornalista de “Il Tempo” Filippo Biafora, la squadra giallorossa tirerà il fiato e tornerà in campo solo sabato in vista della partita contro la Fiorentina. “Fonseca ha concesso due giorni di riposo alla sua squadra. La #ASRoma tornerà in campo sabato alle 18 per la rifinitura alla vigilia del match con la Fiorentina, venerdì si alleneranno soltanto i calciatori alle prese con gli infortuni” ha scritto sul social. Paulo #Fonseca ha concesso due giorni di riposo alla sua squadra. La #ASRoma tornerà in campo sabato alle 18 per la rifinitura alla vigilia del match con la Fiorentina, venerdì si alleneranno soltanto i calciatori alle prese con gli infortuni@tempoweb @Teleradiostereo — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 22, 2020

