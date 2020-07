Roma, il post di Zaniolo su Instagram chiarisce tutto

La Roma si coccola Nicolò Zaniolo. Sua la rete dell’1-6 sul campo della Spal che ha fatto spellare le mani ai tifosi giallorossi.

Il numero 22 giallorosso era in dubbio fino a ieri, ma quando Fonseca lo ha mandato in campo a mezzora dalla fine si è visto come Zaniolo sia in una fase di netta crescita. Partito da prima della metà campo, ha dribblato gli avversari come birilli e ha poi segnato un gol di rara bellezza.

Il talento della Roma è stato ovviamente promosso da Fonseca a fine gara, che anzi ha sottolineato come il calciatore sarà il perno della squadra che verrà. “Zaniolo e Pellegrini non vogliamo venderli, sono due giocatori importanti per il futuro della Roma” ha detto Fonseca. “Non c’è nessun problema con lui, è un giocatore molto importante per la Roma ed è un vero talento. Non è giusto creare questa pressione addosso a lui e Pellegrini, sono ragazzi che devono crescere con equilibrio” ha detto l’allenatore.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, spunta un nuovo nome tra i pali

Roma, Zaniolo spazza via ogni polemica

Per spazzare via ogni possibile chiacchiericcio lo stesso giocatore giallorosso su Instagram ha pubblicato una foto subito dopo la fine della partita. Una foto che lo vede ritratto insieme a Gianluca Mancini. Il difensore aveva rimproverato l’asso giallorosso contro il Verona e da lì era nato un vero e proprio “caso”. Tutto comunque passato, la foto testimonia che il “battibecco” spegne ogni tipo di polemica a riguardo.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!