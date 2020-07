Calciomercato Roma, le offerte non mancano a Florenzi

Calciomercato Roma, uno dei giocatori più importanti ai quali il club dovrà trovare una sistemazione è Alessandro Florenzi. Il jolly sta infatti per tornare dopo l’esperienza al Valencia.

Il club spagnolo non ha riscatto l’azzurro, che dunque è destinato a rientrare in giallorosso. La sua esperienza in Spagna ha avuto alti e bassi, ma su Instagram il calciatore non ha voluto far mancare il suo saluto ai tifosi. “SOLO GRAZIE! Valencia mi hai accolto con affetto e calore. Dovevamo affrontare in campo tante squadre, e poi ci siamo ritrovati tutti a giocare in una sola squadra contro un avversario inaspettato e maledetto. Grazie, grazie davvero per avermi fatto sentire a casa. Grazie a tutti i componenti della società: dal primo all’ultimo. Grazie ai miei compagni: un gruppo di ragazzi fantastici. Ciao Valencia, SOLO GRAZIE! Alessandro” ha scritto sul social.

Calciomercato Roma, Florenzi piace in Italia e all’estero

L’obiettivo di Florenzi sarà sempre quello di giocare con continuità, visto che sullo sfondo della prossima stagione ci saranno gli Europei. Certo, il nuovo modulo di Fonseca sembra essere proprio adatto a lui, ma nelle prossime settimane per l’esterno dovrebbe arrivare la cessione.

Chi c’è sulle sue tracce? Il Siviglia dell’ex Monchi, ad esempio, ma è soprattutto in Italia che il calciatore ha mercato. La Fiorentina da tempo è sulle sue tracce, ma anche l’Atalanta di Gasperini continua a seguirlo. E poi non è da escludere la pista Inter, con Conte che è sempre stato un suo estimatore.

