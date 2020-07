Calciomercato Roma, jolly Olsen per l’attaccante del futuro

Calciomercato Roma, il Celtic è interessato all’ingaggio del portiere Robin Olsen in uscita dai giallorossi. Potrebbe essere una parziale contropartita nella trattativa per l’attaccante Odsonne Edouard.

Il Celtic ha messo nel mirino il portiere della Roma Robin Olsen. Dopo il prestito al Cagliari, concluso già nel mese di giugno per il mancato accordo tra il club sardo e lo svedese, Olsen non avrà spazio nella Roma che ha intenzione di fare cassa con la sua cessione.

Secondo quanto riportato dal sito “The Scotsman“, il Celtic era già interessato al portiere svedese quando poi fu ingaggiato dalla Roma per sostituire Alisson, ceduto al Liverpool. L’intenzione del club scozzese è quello di ingaggiare un portiere esperto da affiancare a Scott Bain. Un altro obiettivo è il portiere dell’Aek Atene Vassilis Barkas, per il quale è stata già fatta un’offerta però rifiutata.

Calciomercato Roma, Olsen la chiave per Edouard

Robin Olsen potrebbe entrare in una trattativa più ampia con il Celtic. La Roma ha infatti mostrato interesse nei mesi scorsi per il giovane attaccante francese Odsonne Edouard. Il ventiduenne ha mostrato tutto il suo talento anche in campo europeo e con la nazionale francese Under 21. Nella stagione già conclusa per le squadre scozzesi ha segnato in totale 27 gol su 45 partite attirando l’attenzione dei principali club europei, in particolare dell’Arsenal.

La Roma è alle prese con la situazione legata a Edin Dzeko, che potrebbe essere ceduto per motivi di bilancio legate al suo contratto tropo pesante per le casse societarie. In ogni caso il club giallorosso deve puntare anche su qualche attaccante giovane per il futuro, ed Edouard è uno dei profili che interessano di più. In Europa League ha battuto due volte la Lazio mettendo a segno un assist a partita: un bel biglietto da visita.

Sarà una lunga estate di calciomercato, e l’interesse del Celtic per Olsen potrebbe fare decollare anche la trattativa per l’ingaggio dell’attaccante.

