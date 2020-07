Calciomercato Roma, Paratici nel mirino del Manchester United

Calciomercato Roma, nei mesi scorsi Fabio Paratici era stato accostato alla Roma soprattutto in caso di arrivo di Friedkin. Nel destino dell’attuale direttore finanziario della Juventus sembra però esserci il Manchester United

La separazione burrascosa avvenuta nelle scorse settimane tra la Roma e il suo direttore sportivo Gianluca Petrachi non è stata un fulmine a ciel sereno. Il rapporto tra la società giallorossa e l’ex ds del Torino è stato tribolato fin dall’inizio.

Petrachi ha più di una volta avuto scontri accessi con la stampa e i media durante la sua permanenza capitolina, e questo ha fatto storcere il naso a più di una persona all’interno dei quadri dirigenziali giallorossi.

In più il rapporto con il presidente Pallotta non è mai decollato, fino alla lite di qualche settimana fa che ha portato al definitivo divorzio tra le parti. La vicenda rischia di finire in tribunale e quindi è da ritenersi tutt’altro che chiusa.

Nel frattempo la Roma ha iniziato a guardarsi intorno per cercare un nuovo direttore sportivo. Uno dei nomi circolati in passato era quello di Fabio Paratici attuale direttore finanziario della Juventus. Questa ipotesi però, sembra essere sfumata sul nascere.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Petrachi non molla: la vicenda finirà in tribunale

LEGGI ANCHE >>> Petrachi, arriva la lettera di licenziamento della Roma

Calciomercato Roma, Paratici verso il Manchester United



Come riporta infatti il tabloid inglese The Telegraph nel futuro prossimo di Paratici sembrerebbe esserci il Manchester United. I “Red Devils” sarebbero alla ricerca di un nuovo direttore sportivo e starebbero sondando il terreno in due direzioni.

Una è rappresentata da Berta dell’Atletico Madrid e l’altra proprio dal dirigente bianconero. Paratici pagherebbe caro l’aver voluto allontanare Massimiliano Allegri della Juve ed essersi voluto affidare a tutti i costi a Maurizio Sarri.

Nonostante il nono scudetto di fila in arrivo, il rendimento dell’ex tecnico del Chelsea, soprattutto in termini di gioco, non ha mai convinto l’ambiente juventino.

La Roma comunque segue con interesse la situazione, anche perché con il Manchester è sempre calda la trattativa per trattenere Chris Smalling sulle sponde del Tevere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, indizio Smalling: veste la nuova maglia (FOTO)

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!