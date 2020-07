Calciomercato Roma, la conferma: altra pretendente per Dzeko

Calciomercato Roma, la prossima sessione vedrà ancora una volta al centro delle trattative Edin Dzeko, al quale non mancano di certo le pretendenti. E la Gazzetta dello Sport conferma – come anticipato da Asromalive – che anche il Milan sta valutando il profilo dell’attaccante bosniaco in caso di partenza di Ibrahimovic.

La società giallorossa dovrà cedere sicuramente diversi giocatori, l’obiettivo è quello di ridurre il monte ingaggi con la partenza degli elementi che non rientrano nei piani tecnici del club. Edin Dzeko, al contrario, è uno dei perni della squadra di Fonseca, uno dei leader. Che fa gola davvero a tanti. La Roma riuscirà a trattenerlo?

Calciomercato Roma, il Milan pensa a Dzeko

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan ha intenzione di tornare a rivestire un ruolo importante in serie A e sta cercando rinforzi. Dopo aver rinnovato il contratto con l’allenatore Pioli, adesso deve capire quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Che non è certo più giovanissimo ma continua a fare la differenza in serie A.

Il suo ritorno in rossonero ha fatto spiccare il volo alla squadra e lo svedese, oltre che un attaccante affidabile, è anche un leader dello spogliatoio. Tuttavia non è così scontato che Ibra possa rimanere ancora a Milano e per questo motivo il club starebbe già pensando a delle alternative.

E una di queste come aveva anticipato in anteprima Asromalive è Edin Dzeko, che davvero fa gola a tutte le big di serie A. Nelle scorse settimane il gigante bosniaco è stato accostato anche a Inter e Juventus. Il calciatore vorrebbe rimanere a Roma per vestire la maglia della capitale, ma il suo futuro sembra essere legato soprattutto all’alto ingaggio che pesa sulle casse del club. Che potrebbe dunque inserirlo nella lista dei sacrificabili.

