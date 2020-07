A fine campionato è in programma un incontro tra la Roma e l’agente di Zaniolo per parlare anche di un rinnovo di contratto

Lo splendido gol realizzato contro la Spal e i messaggi d’amore postati su Instagram hanno chiuso definitivamente il presunto caso Zaniolo. I rapporti tra il giocatore e la Roma, in realtà, non sono mai stati vicini a quella rottura quasi insanabile dipinta da vari organi d’informazione. Dopo la partita contro il Verona c’è stato effettivamente qualche confronto nello spogliatoio, ma i propositi di addio di cui si è parlato nei giorni successivi alla gara non hanno mai fatto parte dei pensieri del calciatore e della dirigenza giallorossa, anzi.

Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: appuntamento fissato

La partenza dell’ex Inter nella sessione di mercato post pandemia e dopo un infortunio così grave non converrebbe a nessuno. Anche per questo, a fine stagione è già in programma una riunione tra il club e l’agente del ragazzo, Claudio Vigorelli. Un incontro che servirà per chiarire i progetti futuri, ma anche per intavolare i discorsi per un eventuale rinnovo che porti l’attuale ingaggio da 2,2 milioni di euro bonus inclusi a circa 3 milioni di euro. Lo sostiene il ‘Corriere dello Sport’.

