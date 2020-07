CALCIOMERCATO ROMA LOVREN DAL LIVERPOOL ALLO ZENIT – Da tempo sulle tracce di Dejan Lovren, sfuma un obiettivo in casa giallorossa. Dopo mesi in cui il centrale del Liverpool era stato uno dei tanti possibile nuovi innesti per il club capitolino, è calato il sipario sul futuro del croato.

Calciomercato Roma, Lovren allo Zenit

Come riportato da ‘calciomercato.it’, sarà lo Zenit San Pietroburgo la prossima squadre del difensore classe ’89. Accordo già trovato tra la società russa e i Reds sulla base di 8,5 milioni di euro più bonus, con una richiesta iniziale di ben 13 e un contratto in scadenza tra un anno. Per il centrale visite mediche di rito già effettuate e contratto di tre anni.

