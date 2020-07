Calciomercato Roma, per Veretout c’è la fila in Serie A

Calciomercato Roma, Napoli e Milan stanno pensando di rinforzare la propria linea mediana con l’acquisto del centrocampista della Roma Jordan Veretout

Non è un mistero che Jordan Veretout sia seguito con interesse da alcuni club di serie A. Già quando militava nella Fiorentina gli estimatori del centrocampista non mancavano, e infatti la Roma nella scorsa estate ha dovuto faticare non poco per battere la concorrenza e portarlo a giocare in maglia giallorossa.

Il francese poi nella Capitale si è integrato perfettamente diventando uno dei punti fermi dello scacchiere messo in campo dal tecnico Paulo Fonseca. Difficile quindi che la Roma decida di privarsi di lui in un futuro prossimo.

Ma le vie del calciomercato, come si sa, sono infinite. E più si avvicina la fine del campionato e più i rumors iniziano a susseguirsi con insistenza. In particolare ci sarebbero due squadre interessate fortemente ad acquistare il 27 giallorosso per rinforzare la propria mediana.

Calciomercato Roma, Napoli e Milan su Veretout

La prima scelta del #Napoli per il dopo #Allan è Jordan #Veretout della #Roma. Occhio anche al #Milan: il francese è un pallino di Paolo #Maldini che lo voleva già l’estate scorsa. #Pioli l’ha lanciato e valorizzato a Firenze e lo apprezza molto. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2020

Secondo quanto scritto su twitter dal giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, sia Napoli che Milan sarebbero interessate all’acquisto di Jordan Veretout. In particolare i partenopei stanno lavorando intensamente per trovare un degno sostituto al centrocampista brasiliano Allan, corteggiato da tanti club europei, Paris Saint Germain in primis.

La società di De Laurentiis era già interessata a Veretout la scorsa estate e adesso sembra pronta a tornare alla carica e avendo designato il calciatore giallorosso come prima scelta per il dopo Allan.

Un’altra pretendente per Veretout sembra essere il Milan. Pioli ha lanciato il francese a Firenze e avrebbe senz’altro piacere nel poterlo avere a disposizione in rosa in questa sua fortunata esperienza rossonera.

Inoltre Veretout godrebbe di un estimatore importante all’interno della dirigenza milanista. Si tratta di Paolo Maldini, storica bandiera rossonera, che aveva già provato ad acquistare il calciatore durante l’estate scorsa.

