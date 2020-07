NOTIZIE JUVENTUS INFORTUNIO DOUGLAS COSTA SALTA LA ROMA – In attesa di definire giorno e orario dell’ultima giornata di ritorno della stagione 2019/2020 della massima divisione italiana di calcio, dove la Roma di Paulo Fonseca sarà ospite della Juventus di Maurizio Sarri all’Allianz Stadium. La presunta data dovrebbe essere il 2 agosto, quattro giorni prima della sfida contro il Siviglia per i giallorossi, cinque i giorni invece di distanza che intercorreranno dalla sfida dei bianconeri contro il Lione, nella gara di ritorno degli ottavi di finale.

LEGGI ANCHE Calciomercato Roma, Paratici nel mirino del Manchester United

LEGGI ANCHE Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: le cifre

Infortunio Douglas Costa, salta la Roma

“Douglas Costa è stato sottoposto questa mattina, presso il J|Medical, a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Tra 15 giorni verrà nuovamente rivalutato”, recita una nota riporata dal sito ufficiale della Vecchia Signora. Per il brasiliano, dunque, niente da fare e stagione finita almeno in campionato. Sarà valutato poi per dare una mano alla squadra di Sarri in Champions League, qualora dovessero andare avanti nella competizione.

LEGGI ANCHE Calciomercato Roma, sfuma un obiettivo: firma 3 anni con lo Zenit

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!