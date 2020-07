Roma, contro la Fiorentina Fonseca rilancia tre big

Ancora un giorno di riposo per la Roma di Paulo Fonseca, che si ritroverà solamente sabato per la rifinitura della vigilia del match contro la Fiorentina.

Quella contro i viola di Iachini sarà l’ennesima partita da vincere a tutti i costi per i giallorossi, che devono tenersi alle spalle un Milan che si sta facendo sempre più arrembante. E che oggi scenderà in campo per il suo match contro l’Atalanta. Per questo motivo i big giallorossi dovrebbero tornare tra i titolari.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Roma, spunta un nuovo nome tra i pali