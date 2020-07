Calciomercato Roma, svolta a destra: contatti con il Chelsea

Calciomercato Roma, nonostante l’ottimo rendimento di Bruno Peres c’è la necessità di rinforzarsi sulla corsa di destra: un possibile obiettivo è Moses attualmente all’Inter ma che rientrerà al Chelsea.

L’allenatore Paulo Fonseca è contento del rendimento di Bruno Peres ma resta dell’idea che sia necessario rinforzarsi ulteriormente sulle fasce. Per la prossima sessione di calciomercato è in programma un vero e proprio via vai per quanto riguarda la fascia destra. Rientreranno Karsdorp e Florenzi che non fanno parte dei piani dell’allenatore e verranno ceduti al migliore offerente.

Zappacosta non ha convinto in fondo Fonseca e tornerà dal prestito al Chelsea. Proprio dal Chelsea potrebbe però arrivare – secondo quanto riportato da Calciomercato.it – un nuovo rinforzo per la fascia destra.

Calciomercato Roma, ipotesi Moses dal Chelsea

Attualmente in prestito all’Inter dove non ha trovato grande spazio, Moses tornerà al Chelsea. L’esterno nigeriano, 29enne, non è nei piani dei blues che visto il contratto in scadenza nel 2021 proveranno a cederlo a titolo definitivo. Il prezzo sarà relativamente basso, intorno ai 5 milioni di euro: il Chelsea vuole cederlo e il calciatore è in scadenza, motivo per cui non si può alzare troppo il tiro. Si tratta della metà della cifra che era stata stabilita con l’Inter per l’eventuale riscatto.

Nel nuovo modulo di Fonseca, Moses sarebbe molto utile come esterno di destra ed è un possibile obiettivo. Prima di fare proposte ufficiali però la Roma dovrà piazzare Karsdorp, Florenzi e Santon.

