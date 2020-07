Ci sono diversi giocatori in uscita nel prossimo Calciomercato Roma. La squadra giallorossa è intenzionata a cedere quegli elementi che non rientrano nei piani tecnici dell’allenatore Paulo Fonseca.

Elementi che al momento si trovano in prestito altrove e che torneranno a breve – se non lo hanno già fatto – nella capitale. Tuttavia non sono da escludere altre cessioni, quelle dei giocatori che hanno un ingaggio importante. Tra questi c’è anche Diego Perotti, il cui rendimento in questa stagione è stato molto frenato da alcuni infortuni. Non è da escludere dunque che possa esserci anche lui nella lista dei partenti a fine stagione.

Calciomercato Roma, Perotti non vuole partire

Come è stato anche riportato su Twitter e rivelato da Teleradiostereo, ci sarebbe una squadra fortemente interessata alle prestazioni di Diego Perotti. La squadra Al-Shaab degli Emirati Arabi infatti è pronta a mettere sul piatto 2,5 milioni di euro per il trequartista argentino.

Tuttavia l’entourage del calciatore avrebbe fatto sapere che Perotti si trova bene nella capitale. E dunque difficilmente lascerà l’Italia, anche se per lui gli spazi sulla trequarti giallorossi, vista la concorrenza, sembrano inevitabilmente chiudersi. Ma il calciomercato riserva sempre delle sorprese e chissà che il pressing degli arabi non possa essere convincente.

