La Roma si prepara a vivere le battute finali della sua stagione. Ma gli impegni per Dzeko e compagni ad agosto saranno davvero di quelli importanti.

Come rivela Il Corriere dello Sport, i programmi della Roma per il mese di agosto sono chiari. La partita contro il Siviglia si giocherà il 6 e la squadra giallorossa raggiungerà Duisburg, sede del match, il giorno prima. Se riuscirà a superare il turno, dovrà poi trovare una sistemazione logistica per le gare successive, che si giocheranno sempre in Germania. Il sogno è quello ovviamente di riuscire ad approdare alla Final Eight per poi giocarsi tutto dai quarti di finale in poi.

Prima però bisognerà chiudere la partita relativa al quinto posto in serie A, piazzamento che garantirebbe ai ragazzi di Paulo Fonseca un’altra esperienza europea senza passare dai preliminari.

Roma, contro la Juventus si gioca un giorno prima?

Nel frattempo però il calendario in serie A potrebbe subire delle variazioni e consentire ai giallorossi di godere di qualche ora di riposo in più. La partita contro la Juventus, all’ultima giornata, potrebbe infatti essere anticipata di un giorno qualora la squadra di Sarri vincerà lo scudetto in un turno precedente. Questo vorrebbe dire che Juventus-Roma si giocherebbe sabato 1 agosto e che la squadra giallorossa, a quel punto, rimarrebbe direttamente a Torino dopo il match di mercoledì sera contro i granata.

