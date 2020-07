Roma, contro la Fiorentina ci sarà un atteso debutto

La Roma si prepara alla prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica 26 luglio. Un match che è davvero molto importante per i giallorossi.

Specie dopo che il Milan non è andato oltre il pareggio contro l’Atalanta nell’anticipo della 36esima giornata. Questo vuol dire che se Dzeko e compagni riusciranno a mettere le mani sui tre punti riusciranno ad avere 4 lunghezze di vantaggio sui rossoneri a soli 180 minuti dalla conclusione del campionato. Una seria ipoteca dunque sul piazzamento Europa League senza passare per i preliminari.

Nel frattempo è arrivata una notizia per quanto riguarda l’utilizzo del kit giallorosso che sarà usato domenica.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, niente estensione del prestito per Smalling

Roma, debutta la nuova maglia contro i viola

Come ha annunciato lo stesso club giallorosso su Twitter, contro la Fiorentina ci sarà un atteso debutto. Non si tratta di un nuovo giocatore, ma dell’attesa maglia firmata Nike per la prossima stagione. Una casacca per la quale hanno già manifestato grande amore tanti calciatori della rosa di Fonseca, Zaniolo e Dzeko su tutti.

👀 Domenica sera la vedremo in campo per la prima volta ❤️🧡💛#ASRoma pic.twitter.com/O978zwnTD7 — AS Roma (@OfficialASRoma) July 24, 2020

La speranza della Roma è che la nuova maglia porti fortuna e che magari serva ai ragazzi dell’allenatore portoghese per conquistare una vittoria che sarebbe molto preziosa ai fini della classifica.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, tre nuove squadre su Pau Lopez

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!