Roma-Fiorentina, Fonseca ha già scelto i suoi attaccanti

La Roma ormai è pronta, domani c’è da affrontare un altro duro ostacolo in serie A. Si gioca infatti contro la Fiorentina.

Qualche nodo di formazione ancora da sciogliere per Paulo Fonseca, che in questa fase delicata della stagione è chiamato a gestire le energie dei suoi uomini al meglio. E’ importante avere tutti a disposizione e tutti nelle migliori condizioni fisiche.

Roma-Fiorentina, torna l’attacco titolare

Come conferma anche il Corriere dello Sport, nella Roma che andrà ad affrontare la Fiorentina ci saranno ritorni importanti in attacco. Dopo aver goduto di un turno di riposo contro la Spal, infatti, nell’undici titolare dei giallorossi si rivedranno sia Dzeko che Mkhitaryan. Il bosniaco quest’anno ha giocato davvero tanto e aveva davvero bisogno di tirare un po’ il fiato in vista del rush finale della stagione e degli impegni europei. Contro i viola il posto da titolare è assicurato.

Così come ci sarà anche Mkhitaryan sulla trequarti. L’armeno è l’uomo in più di Fonseca, i numeri parlano chiaro. Nonostante gli infortuni lo abbiano un po’ frenato, ha realizzato 9 gol e confezionato 4 assist in 20 presenze. Il tecnico portoghese si affiderà all’esperienza dei due attaccanti per riuscire a portare a casa una vittoria che sarebbe davvero preziosissima.



Ancora panchina probabile invece per Zaniolo, che sta sempre meglio (e contro la Spal si è visto…) e che scalda i motori per il suo rientro da titolare. Che potrebbe anche avvenire prima della chiusura di questo campionato di serie A.

