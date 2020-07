La Roma si ritroverà oggi per la rifinitura della vigilia. Domani la squadra di Fonseca affronterà la Fiorentina in quella che si può considerare come la partita chiave di questa seconda parte di stagione.

Ci avviamo infatti alla battute conclusive del torneo e la missione dei giallorossi è quella di riuscire a tagliare al più presto il traguardo minimo stagionale, ovvero la conquista del quinto posto. E farlo prima dell’ultima giornata potrebbe essere importante per iniziare a risparmiare qualche energia fisica e mentale. Non bisogna infatti dimenticare che ad agosto la Roma sarà impegnata in Europa League contro il Siviglia, con la speranza di passare il turno e accedere alla Final Eight. Ma prima c’è il campionato.

Roma, potrebbe essere l’allungo decisivo

Quella che la formazione giallorossa affronterà sarà un incontro decisivo per raggiungere il traguardo minimo del post lockdown. Questo perché il Milan non è andato oltre il pareggio contro l’Atalanta nell’anticipo della 36esima giornata. Il quinto posto rimarrà in ogni caso nelle mani dei ragazzi di Fonseca. La classifica infatti al momento ci dice che la Roma ha 61 punti, uno in più dei rivali che però sono già scesi in campo.

Questo vuol dire che se Dzeko e compagni riusciranno a mettere le mani sui tre punti battendo i viola riusciranno ad avere 4 lunghezze di vantaggio sui rossoneri a soli 180 minuti dalla conclusione del campionato. Una seria ipoteca dunque sul piazzamento Europa League senza passare per i preliminari.

