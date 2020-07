Uno dei nodi cruciali del calciomercato Roma è rappresentato da Chris Smalling. Sul quale la volontà del club giallorosso è chiara.

La Roma vuole tenersi stretta il giocatore inglese, ma la richiesta dello United per il calciatore continua ad essere alta, circa 20 milioni di euro, parlando di un elemento che ha comunque superato i trent’anni.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, scambio con sconto: la proposta della Juventus

Calciomercato Roma, il Manchester United non molla

Il calciatore inglese adesso proverà a muoversi personalmente, come riporta Il Corriere dello Sport, tramite il suo procuratore per cercare di far scricchiolare il muro del Manchester United. Gli inglesi non solo non hanno intenzione di abbassare il prezzo, ma non hanno intenzione nemmeno di lasciare il calciatore a Roma nel mese di agosto.

Quindi per Smalling niente Europa League, se non cambieranno le cose, perché il Manchester United non vuole correre il rischio di trovarselo come avversario. E lo stesso discorso i Red Devils lo hanno fatto con l’Inter per Alexis Sanchez. Più che altro – sottolinea il quotidiano – questa però sarebbe una mossa da parte degli inglesi per cercare di stringere i tempi per le loro cessioni.

Probabile che la questione Europa League venga sbloccata in extremis, ma la Roma vuole fare di Smalling una colonna per il futuro. E per questo motivo intende trovare un accordo con lo United, ma senza svenarsi. Altrimenti virerà nuovamente su Vertonghen, svincolato dal Tottenham.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, svolta a destra: i contatti con il Chelsea

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!