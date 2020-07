Cessione Roma, crescono gli interessati ma Pallotta prende tempo

La cessione Roma continua ad essere un argomento davvero molto caldo in questi giorni. Con il presidente Pallotta che non ha fatto mistero di voler passare la mano ma nello stesso tempo attende l’offerta giusta.

Come riporta Il Corriere dello Sport, la cessione della società giallorossa sta diventando un vero e proprio intrigo. Pallotta deve dare a giorni una risposta a Dan Friedkin. Che nei giorni scorsi ha messo sul piatto 490 milioni di euro in una unica soluzione, oltre 85 milioni di euro da immettere subito nelle casse del club. Cosa che potrebbe scongiurare alcune cessioni. L’attuale presidente però stima il valore del club in almeno 600 milioni.

Cessione Roma, cresce il numero degli interessati

Ma l’imprenditore americano non sarebbe il solo ad essere interessato. Il quotidiano sportivo rivela come una cordata sudamericana si sia interfacciata con Franco Baldini, mentre un altro gruppo arabo invece si sarebbe fatto avanti con Baldissoni tramite Massimo D’Alema, politico e tifoso giallorosso. Tuttavia rimane misteriosa l’identità del capocordata.

Non è finita qui, perché il Corriere dello Sport parla anche di un interessamento di un gruppo asiatico e di uno dell’ex Unione Sovietica. Tuttavia Pallotta sembra voler ancora prendere tempo e questo perché – sottolinea il quotidiano – attende novità riguardo lo stadio. Qualora l’attuale presidente riuscisse ad aprire il cantiere del nuovo impianto, il valore della società sarebbe destinato a crescere, addirittura a raddoppiarsi.

