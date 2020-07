ROMA-FIORENTINA DICHIARAZIONI FONSECA – Al termine del successo per 2-1 sulla viola di Iachini, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha commentato i tre punti importantissimi in chiave qualficazione alla prossima Europa League.

Dichiarazioni Fonseca

Cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite. Cosa le è piaciuto di più questa sera?

Era una partita difficile quella di oggi, la fiorentina non perdeva da sei partite e che chiude bene gli spazi. Oggi abbiamo fatto una buona partita, creando molte situazioni per fare gol contro una squadra difficile.

Lei è molto attento ai particolari, come mai si è ripetuto errore sul gol preso, come l’Inter?

Si, è vero abbiamo sbagliato in questo momento come con l’Inter. La Fiorentina non ha avuto molte occasioni da gol. Noi abbiamo lavorato ma durante la stagione non abbiamo avuto problemi da palla ferma, abbiamo sbagliato nella stessa zona. Ora dobbiamo correggere questo errore commesso.

La vicenda societaria può togliere serenità alla squadra?

No no, la squadra sta giocando bene, è in fiducia. Per me questa non è una scusa, dobbiamo solo pensare a quello che dobbiamo fare in campo. Adesso pensiamo quindi al Torino.

Arrivate alla fine di questo campionato con la certezza di essere più pazienti, e anche fisicamente sembrate finire in crescendo

Si, quando facciamo giocare con continuità gli stessi giocatori, arrivano meglio fisicamente. Penso che abbiamo fatto una partita con pazienza. Magari qualche volta possiamo accelerare, ma la squadra ha trovato lo spazio contro una squadra che come ho detto chiude bene gli spazi.

Siamo al termine della sua prima stagione italiana. Lei avrà notato una caratteristica del nostro campionato. In molte squadra il giocatore più forte è il più anziano. Io trovo che la Roma in questo senso abbia una grande fortuna, di avere un giocatore giovane, che possa essere il giocatore sul quale costruire. Lo pensa anche lei?

Io penso che abbia grandi qualità ma dobbiamo pensare che è giovane e queste pressioni non lo aiutano. Lasciamolo crescere normalmente perché lui ha grandi qualità. Può essere un calciatore molto importante per noi.

Può tornare titolare a Torino?

Vediamo, Zaniolo ha un grande problema che noi non lo alleniamo, lo recuperiamo. Solo con la partita può tornare nella sua migliore condizione fisica.

