Roma-Fiorentina, le formazioni UFFICIALI: le scelte di Fonseca

Le formazioni ufficiali di Roma-Fiorentina, match valido per la 36esima giornata di serie A che si giocherà quest’oggi, domenica 26 luglio, alle 19.30.

Quella dell’Olimpico sarà una partita molto importante sopratutto per i giallorossi di Paulo Fonseca. Vincendo infatti la Roma andrebbe a +4 sul Milan e metterebbe una seria ipoteca sul quinto posto e dunque sull’Europa League senza preliminari. Di contro però c’è una Fiorentina in serie positiva da sei turni e vogliosa di mettersi in mostra dopo aver centrato l’obiettivo minimo della salvezza.

Per quanto riguarda la Roma l’unico dubbio riguardava la presenza o meno dal primo minuto in campo di Niccolò Zaniolo. Alla fine il tecnico ha preso la decisione di farlo partire dalla panchina, senza forzare troppo il suo recupero. Probabilmente si vedrà in campo nel secondo tempo. Per il resto ci sarà Smalling in difesa, con Bruno Peres confermato laterale a destra. Mkhitaryan e Dzeko riprendono il loro posto in attacco dopo aver saltato il match contro la Spal. Nella Fiorentina c’è la conferma del portiere Terracciano, mentre Ghezzal giocherà in mediana. In attacco gioca ovviamente Ribery, al suo fianco il ballottaggio è stato vinto da Cutrone.

Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2) da confermare: Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Dalbert; Cutrone, Ribery.

