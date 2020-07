Roma-Fiorentina, le probabili formazioni: i dubbi di Fonseca

Roma-Fiorentina: le probabili formazioni della partita valida per la 36esima giornata che si gioca domenica 26 luglio.

Occasione assolutamente da non sprecare per Dzeko e compagni. La Roma attualmente è quinta e visto che il Milan ha pareggiato il suo match contro l’Atalanta, per i giallorossi vincere sarebbe davvero fondamentale. Andrebbero infatti a più quattro sui rossoneri e metterebbero una seria ipoteca sul piazzamento in classifico. Il quinto posto significherebbe Europa League senza preliminari, obiettivo minimo stagionale. La Fiorentina è ormai salva, è in serie positiva e proverà a togliersi più soddisfazioni possibili in queste ultime uscite. Un ostacolo davvero insidioso per i giallorossi.

Per quanto riguarda la Roma il vero dubbio di Fonseca è l’utilizzo o meno di Zaniolo dal primo minuto. Probabilmente il portoghese continuerà a farlo partire dalla panchina, per non rischiarlo e per fargli continuare a prendere un graduale minutaggio. Dunque Mkhitaryan torna sulla trequarti con Pellegrini alle spalle di Dzeko. L’altro ballottaggio è a centrocampo dove Cristante e Diawara si contendono una maglia. In campo sicuramente andrà anche l’ex di turno, il centrocampista Veretout. La Fiorentina invece schiera in porta Terracciano, in mediana chance per Ghezzal. In attacco il punto interrogativo è il partner di Ribery. Cutrone, Vlahovic e Kouamè si contendono un posto.

Roma-Fiorentina: probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Dalbert; Cutrone, Ribery.

