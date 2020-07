Roma-Fiorentina, al riposo decide il classico gol dell’ex

Si è concluso il primo tempo di Roma-Fiorentina, match valido per la 36esima giornata del campionato di serie A. Risultato parziale 1-0.

Non è stato certo un primo tempo scoppiettante quello andato in scena tra i giallorossi e i viola. La Roma è partita bene ma poi si è scontrata con l’organizzazione tattica della squadra di Iachini.

Roma-Fiorentina, a segno Veretout

Il gol del vantaggio è arrivato però nel recupero, quando Lirola ha commesso un fallo su Bruno Peres in area di rigore. L’arbitro non ha avuto dubbi nel concedere il penalty. Dal dischetto si è presentato l’ex Veretout che ha fatto centro. Dunque Roma in vantaggio al riposo e momentaneamente a +4 sul Milan. Il quinto posto in questo momento è in cassaforte. Ma bisognerà fare i conti con la voglia di riscatto della Fiorentina, sarà dunque un secondo tempo molto intenso.

