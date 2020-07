ROMA-FIORENTINA DICHIARAZIONI VERETOUT – Il centrocampista francese, ex della partita, ha realizzato una doppietta dal dischetto che ha regalato tre punti importantissimi alla Roma di Paulo Fonseca.

Dichiarazioni Veretout

Il man of the match ha parlato ai microfoni di ‘Roma TV’. Ecco le sue parole.

Doppietta e vittoria, grande serata per te

Si una bella vittoria. Dobbiamo fare ancora più gol ma abbiamo fatto una buona partita con un ottimo atteggiamento.

Manca poco per la qualificazione diretta all’Europa League. Ma questa Roma in Europa League quante possibilità ha di arrivare ad agosto fino in fondo?

Ci dobbiamo concentrare sulla stagione, non è finita, mancano ancora due partite. Abbiamo quattro punti dal Milan e mercoledì sarà una partita difficile contro il Torino, pensiamo solo a quello.

