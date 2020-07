Roma-Fiorentina, Veretout: “Cambiare modulo ci ha fatto bene”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma-Fiorentina è il turno del grande ex di turno, Jordan Veretout, commentare la sfida in programma.

Il calciatore francese è stato infatti intervistato da Roma Tv nel giorno della sfida alla sua ex squadra, la Fiorentina. Fonseca questa volta lo schiererà titolare dopo averlo risparmiato contro la Spal.

Roma-Fiorentina, le parole di Veretout

Il centrocampista francese sottolinea l’ottimo momento che sta vivendo la sua squadra. “Stiamo bene in campo, abbiamo cambiato il modulo, giocando a cinque in fase difensiva e questo credo abbia fatto bene alla nostra squadra. Ora con l’atteggiamento che mettiamo in campo possiamo fare grandi cose, dobbiamo continuare così” ha detto Veretout.

Che ha parlato anche del mancato accesso alla prossima Champions League. “Abbiamo perso sicuramente molti punti per strada prima, ma ora dobbiamo concentrarci su questa partita. Sarà difficile oggi affrontare la Fiorentina, arrivano da sei partite senza sconfitte, ma noi dobbiamo continuare per la nostra strada”.

