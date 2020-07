SERIE A VOTI ROMA-FIORENTINA – La doppietta di Jordan Veretout dal dischetto ipoteca la qualificazione in Europa League. I giallorossi vincono una partita difficile contro un’ottima Fiorentina che aveva riposto con il colpo di testa di Milenkovic nella ripresa al vantaggio dell’ex viola, il centrocampista francese, migliore in campo indiscusso, replica poi nella ripresa su un fallo dubbio di Terraciano su Dzeko.

Voti Roma-Fiorentina

Note negative Lorenzo Pellegrini, costretto ad uscire al quarto d’ora della ripresa per un brutto scontro con Milenkovic, e il suo compagno di reparto, Henrikh Mkhitaryan, oggi il peggiore in campo. Mancini non sbaglia ed è quasi chirurgico negli anticipi. Entrato bene Carles Perez, prima in difesa con una scivolata ha evitato un contropiede avversario, poi gran sinistro prima che Terracciano colpisse Dzeko per il secondo calcio di rigore di Veretout.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 6,5, Smalling 6, Kolarov 6; Bruno Peres 6,5, Diawara 6 (77′ Cristante sv), Veretout 7,5, Spinazzola 5,5; Pellegrini 5 (59′ Zaniolo 5,5), Mkhitaryan 4 (82′ C. Perez 6); Dzeko 6,5.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Zappacosta, Çetin, Fazio, Calafiori, Villar, Perotti, Pastore, Kluivert, Kalinic.

All.: Fonseca

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano 6; Milenkovic 6,5, Pezzella 5,5, Caceres 5,5; Chiesa 5 (82′ Venuti sv), Ghezzal 7, Pulgar 6, Duncan 5, Lirola 4; Kouamé 5,5 (46′ Cutrone 6,5), Ribery 5 (46′ Vlahovic 6).

A disp.: Brancolini, Igor, Ceccherini, Terzic, Dalbert, Agudelo, Badelj, Sottil.

All.: Iachini

Marcatori: 45′ Veretout rig., 54′ Milenkovic, 87′ Veretout rig.

Ammoniti: 35′ Pezzella, 72′ Caceres, 85′ Ghezzal, 90′ Iachini, 95′ Milenkovic, 96′ Mancini

