Calciomercato Roma, i comunicati ufficiali su Lovren e Vertonghen. Il difensore del Liverpool passa allo Zenit, quello del Tottenham è svincolato ed è alla ricerca di un nuovo club.

Dejan Lovren e Jan Vertonghen sono due difensori che sono stati accostati alla Roma anche per l’imminente sessione di calciomercato. Ebbene il difensore croato, come anticipato da Asromalive, ha firmato ufficialmente con lo Zenit.

Dopo avere raggiunto l’accordo con il Liverpool per 8,5 milioni di euro più bonus il difensore croato si è sottoposto alle visite mediche di rito con il club russo. Ora è arrivata anche l’ufficialità da parte del club di San Pietroburgo: lascia i “Reds” dopo 185 partite e 8 gol e la conquista di Champions League e Premier League. Il difensore ha firmato un contratto triennale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Smalling vuole restare a tutti i costi

Se Lovren andrà a giocare in Russia, il futuro di Vertonghen è invece ancora incerto. Di sicuro non rinnoverà il contratto scaduto con il Tottenham e a darne l’annuncio è stato lo stesso club londinese. Harry Kane li ha salutati così: “Auguro il meglio a Vertonghen e Vorm, qualsiasi cosa li aspetti. Un piacere condividere lo spogliatoio e giocare con loro”.

The Club can confirm the departures of @JanVertonghen and @Vorm_Official following the conclusion of their contracts.

From everyone at Spurs, thank you Jan and Michel. #THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 27, 2020