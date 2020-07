Roma, operazione per Pellegrini: quando tornerà disponibile

Roma, a causa della frattura al setto nasale, Lorenzo Pellegrini è costretto all’intervento chirurgico. Potrà tornare a giocare con la mascherina di protezione in Europa League contro il Siviglia.

Nonostante un rendimento complessivo più che positivo, quella che sta per terminare non è stata una stagione indimenticabile per Lorenzo Pellegrini. Quanto meno non per quanto riguarda gli infortuni, che lo hanno penalizzato e tenuto lontano dai campi in più occasioni.

Ieri nella partita della terzultima giornata di Serie A contro la Fiorentina ha riportato una frattura al setto nasale, conseguenza di un violento scontro con Milenkovic nei primi minuti della ripresa. Già negli spogliatoi gli sono stati applicati alcuni punti di sutura sul naso, successivamente i medici lo hanno accompagnato a Villa Stuart. La Tac ha confermato quello che era stato diagnosticat già a caldo e cioè la frattura del setto nasale. Il professor Pesucci, chirurgo maxillo facciale, ha ridotto manualmente la frattura, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Smalling vuole restare a tutti i costi

Pellegrini operato, può tornare col Siviglia

Oggi è previsto l’intervento chirurgico e come scritto dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante sarà proprio a cura di Bruno Pesucci, il chirurgo che a Villa Stuart ha già operato Dzeko per la frattura allo zigomo. Pellegrini avrà bisogno di un po’ di assoluto riposo, motivo per cui il campionato di Serie A con due partite ravvicinate in pochi giorni contro Torino e Juventus per lui è già finito. C’è invece grande ottimismo per recuperarlo in Europa League, con l’utilizzo di una maschera protettiva. Il 6 agosto a Duisburg contro il Siviglia nella partita secca degli ottavi di finale di Europa League la presenza in campo di Pellegrini sarebbe di fondamentale importanza a maggior ragione per l’assenza dello squalificato Veretout.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!