Calciomercato Roma, l’agente di Dzeko a Trigoria non incontra la società

Calciomercato Roma, Silvano Martina, agente di Edin Dzeko, ha fatto visita al suo assistito ieri a Trigoria senza però incontrare nessuno della società giallorossa.

Tutto tace sul fronte che riguarda il futuro di Edin Dzeko. Nonostante le voci di mercato si rincorrano sempre con insistenza, al momento niente di concreto appare all’orizzonte. Nelle ultime settimane il nome del centravanti è stato accostato più volte a club di serie A di primo piano come Inter, Napoli, Juventus e Milan.

Il bosniaco ha rinnovato il contratto l’estate scorsa con la Roma e in realtà non sembra avere nessuna intenzione di lasciare la Capitale. La situazione potrebbe cambiare solo con una esplicita volontà da parte della società di cedere il calciatore per questioni di bilancio.

Dzeko è attualmente legato alla Roma da un contratto “pesante”, da 7,5 milioni di euro. L’attaccante potrebbe quindi essere sacrificato per far rifiatare le dilaniate casse giallorosse.

Calciomercato Roma, Dzeko incontra il suo agente a Trigoria

Nel frattempo Silvano Martina è sbarcato nella Capitale. L’agente di Edin Dzeko ha fatto visita – come riportato da “calciomercato.com” – al suo assistito all’interno del centro sportivo di Trigoria solo per risolvere delle problematiche relative ad alcuni aspetti burocratici e amministrativi.

Nessuno scenario imminente di mercato all’orizzonte quindi, anche perché Martina non ha avuto nessun incontro con il CEO giallorosso Guido Fienga. L’impressione generale, è che al momento tutto rimanga sospeso come in una sorta di limbo dovuto alla trattativa per la cessione societaria.

James Pallotta desidererebbe sfogliare la margherita dei suoi potenziali sostituti alla guida del club, ma per adesso l’unico a dimostrare interesse concreto e a presentare offerte sul tavolo è stato il magnate texano Dan Friedkin.

