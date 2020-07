Calciomercato Roma, Under-Napoli in stallo. E ora spunta la Juventus

Calciomercato Roma, la trattativa sul trasferimento di Cengiz Under al Napoli sta attraversando una fase di stallo e sul calciatore turco spunta ora l’interesse della Juventus

L’addio di Cengiz Under alla Roma appare ormai da tempo scontato. Negli ultimi mesi è apparso più che evidente che l’attaccante turco fosse uno dei primi nomi sacrificabili per questioni di bilancio.

In più dopo la ripresa del campionato post lockdown, il calciatore ha trovato pochissimo spazio. Tanto da finire in fondo alle scelte nelle gerarchie del tecnico Fonseca. Complici anche l’arrivo di Carles Perez e il recupero di Zaniolo. Sulle sue tracce da qualche settimana è più vivo che mai l’interesse del Napoli.

La società partenopea ha gia aperto il tavolo delle trattative, presentando un’offerta di 25 milioni di euro alla Roma. Sembra però che la dirigenza capitolina abbia intenzione di monetizzare il più possibile la cessione di Under e quindi starebbe aspettando un eventuale rilancio del Napoli o comunque qualche nuova pretendente per il giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: nuovo assalto a Diawara

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, per Smalling i tempi adesso stringono

Calciomercato Roma, per Under si inserisce la Juventus

A proposito di questo, sembra che negli ultimi giorni a inserirsi nella trattativa tra Under e il Napoli ci possa essere un altro club di serie A. Secondo quanto riportato da Il Messagero infatti, la Juventus starebbe valutando concretamente la possibilità di acquistare l’attaccante esterno.

I bianconeri cercano un sostituto per Douglas Costa, sicuro partente al termine di questa stagione, e tra i profili presi in considerazione dal direttore sportivo Fabio Paratici ci sarebbe proprio quello di Under, sbarcato nella Capitale nell’estate del 2017 e ribattezzato immediatamente il “Dybala turco”.

Inoltre il tecnico Sarri non ha mai nascosto la sua stima nei confronti del calciatore e infatti già nel mese di giugno si era parlato di un suo possibile trasferimento a Torino da inserire in eventuali scambi che generassero le tanto desiderate plusvalenze.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!