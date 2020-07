CALCIOMERCATO ROMA WILLIAN CHELSEA RINNOVO – In attesa di capire quale sarà la prossima squadra di Pedro, che ha salutato ufficialmente il Chelsea, dopo la conclusione della stagione in campionato, anche un altro giocatore offensivo i Blues rischiavano di perdere.

LEGGI ANCHE Serie A, probabili formazioni Torino-Roma

LEGGI ANCHE Calciomercato Roma, l’agente di Dzeko a Trigoria non incontra la società

Willian vicino al rinnovo

Questa volta, però, come riportato da Sky Sports le cose sembrerebbero andare diversamente. Sì perché l’esterno offensivo Willian è pronto a rinnovare con il club londinese. Nelle ultime ore c’è stata un’offerta importante della compagine guidata da Frank Lampard che ha fatto riavvicinare il brasiliano al Chelsea, con le parti che sembrano essere davvero vicine. Percentuale che sale al 90% della permanenza dell’ex giocatore dello Shakhtar Donetsk.

LEGGI ANCHE Calciomercato Roma, Zaniolo e Pellegrini: il piano per i rinnovi

Clamoroso cambio tra i pali

Anche in porta dopo i ben 80 milioni di euro spesi per Kepa Arrizabalaga, record di sempre per un portiere, sembrerebbe già finita l’esperienza londinese dell’ex estremo difensore dell’Athletic Bilbao. Il primo obiettivo, infatti, dopo il triplo colpo Ziyech, Werner e Havertz, è adesso Jan Oblak, portiere dell’Atletico Madrid. I colchoneros qualora dovessero cedere lo sloveno, sarebbero pronti a prendere Musso dall’Udinese.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!