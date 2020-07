NOTIZIE AS ROMA GIALLOROSSI RIMANGONO A TORINO – Doppia sfida torinese per la compagine di Paulo Fonseca: domani sera contro il Torino, sabato sera contro la Juventus, entrambe le sfide saranno disputate in Piemonte, rispettivamente allo Stadio Olimpico Grande Torino e all’Allianz Stadium.

Niente doppio viaggio, la Roma rimane a Torino

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, visto l’anticipo al sabato delle sfide dell’ultima giornata del massimo campionato italiano di calcio, i giallorossi hanno deciso di rimanere a Torino anche per le giornate di giovedì e venerdì, senza tornare nella capitale per poi ripartire di nuovo ed evitare quindi il doppio viaggio e lo stress che ne comporta.

La Roma si allenerà a Vinovo

In queste due giornate, infatti, la Roma ha avuto l’ok dalla Juventus per l’utilizzo del centro sportivo di Vinovo, Centro Sportivo dedicato alle sole squadre del settore giovanile, dopo il ‘trasloco’ della prima squadra alla Continassa. Agnelli ha accettato, anche per ricambiare il favore del 2013, quando la squadra di Conte si allenò a Trigoria per preparare la sfida di Supercoppa contro la Lazio, scatenando l’ira dei tifosi giallorossi.

