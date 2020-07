Juventus-Roma, cambia la data della partita di Serie A

Juventus-Roma si giocherà sabato 1 agosto alle 20.45 allo Juventus Stadium di Torino. Gli uomini di Fonseca potranno così usufruire di un giorno in più di riposo in vista della gara degli ottavi di finale di Europa League contro il Siviglia prevista per giovedì 6 a Duisburg

📌 UFFICIALE: #JuveRoma, sfida dell’ultima giornata di campionato, si giocherà sabato 1 agosto alle 20:45#ASRoma pic.twitter.com/O6C36ueZDf — AS Roma (@OfficialASRoma) July 28, 2020

La notizia dell’anticipo a sabato 1 agosto per quanto riguarda la sfida contro la Juventius sicuramente farà piacere a mister Fonseca. Dopo la ripresa del campionato post lockdown, per i giallorossi e non solo, è stato un vero e proprio tour de force con impegni che si sono susseguiti a ripetizione.

I calciatori di conseguenza hanno avuto poco tempo per riposarsi tra una gara e l’altra. In più con il match di Europa League alle porte la società giallorossa si era auspicata già nella scorsa settimana la possibilità di un anticipo dell’ultima gara di campionato. Un giorno in più per rifiatare può essere di fondamentale importanza

La squadra dopo la partita di stasera contro il Torino, resterà nella città piemontese aspettando il match con i bianconeri (che sarà trasmesso da Sky) per poi partire alla volta della Germania.

Juventus-Roma: le date e gli orari dell’ultima giornata di campionato.

Il programma definito dalla Lega per l’ultimo turno di campionato è il seguente:

38^ GIORNATA Sabato 1 agosto 2020 ore 18.00 BRESCIA-SAMPDORIA Sabato 1 agosto 2020 ore 20.45 ATALANTA-INTER Sabato 1 agosto 2020 ore 20.45 JUVENTUS-ROMA Sabato 1 agosto 2020 ore 20.45 MILAN-CAGLIARI Sabato 1 agosto 2020 ore 20.45 NAPOLI-LAZIO Domenica 2 agosto 2020 ore 18.00 SPAL-FIORENTINA Domenica 2 agosto 2020 ore 20.45 BOLOGNA-TORINO Domenica 2 agosto 2020 ore 20.45 GENOA-VERONA Domenica 2 agosto 2020 ore 20.45 LECCE-PARMA Domenica 2 agosto 2020 ore 20.45 SASSUOLO-UDINESE

