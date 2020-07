Roma, al via il casting per il ruolo di direttore sportivo: i...

La Roma deve cercare un direttore sportivo dopo la separazione burrascosa con Petrachi. Ecco i nomi in lizza per il delicato ruolo.

Non ci sono dubbi sul fatto che il club giallorosso a breve dovrà trovare un nuovo direttore sportivo, un uomo incaricato delle trattative di calciomercato, che possa scovare dei nuovi talenti e che possa insomma essere una garanzia per la programmazione sportiva futura della società. Con Pallotta che nel frattempo dovrà anche dare una risposta dopo l’offerta di Dan Friedkin.



Roma, anche Burdisso tra i nomi del possibile nuovo ds

Come riporta Il Corriere dello Sport, la scelta della Roma potrebbe ricadere su alcuni nomi già noti all’ambiente giallorosso. Il club infatti vorrebbe fare un tentativo per riportare Frederic Massara, attualmente al Milan, nella capitale. E non si esclude nemmeno la pista Nicolas Burdisso. L’ex difensore di Genoa, Inter e Roma, che conosce dunque molto bene il calcio italiano per averci giocato per anni, ha lavorato come direttore sportivo del Boca Juniors. Sullo sfondo rimane Fabio Paratici, dirigente della Juventus, ma solo qualora interrompesse il rapporto lavorativo con il suo attuale club.

