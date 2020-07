Roma, infortunio Pellegrini: ecco quando potrebbe rientrare

Roma, le condizioni di Lorenzo Pellegrini dopo l’operazione al setto nasale. Ecco quando potrebbe rientrare il centrocampista giallorosso.

Campionato finito per il trequartista di Paulo Fonseca dopo il duro scontro rimediato contro il viola Milenkovic. I tifosi giallorossi sperano che possa rientrare una mano ed essere protagonista del sogno giallorosso sotto il solleone agostano.



Roma, Pellegrini spera nel rientro in Europa

Non ci sono dubbi sul fatto che il calciatore non potrà scendere in campo nelle ultime due gare che vedranno la Roma impegnata in serie A, contro Torino e Juventus. Il Corriere dello Sport ha intervistato il professor Pesucci, il medico che l’ha operato a Villa Stuart. Che apre qualche speranza per vedere il giocatore in campo almeno il prossimo 6 agosto, quando i giallorossi scenderanno in campo contro il Siviglia negli ottavi di Europa League.

Pellegrini dovrà stare questa settimana a riposo e poi dalla prossima invece dovrebbe iniziare a potersi allenare in vista della grande sfida europea, alla quale ovviamente anche il giocatore stesso non vuole mancare. “Potrà giocare presto con una maschera protettiva più piccola rispetto a quella di Dzeko, che copriva l’orbita oculare. La società deciderà quando farlo rientrare, il 6 agosto potrebbe giocare con la maschera, ma siamo proprio al limite” ha detto il professor Pesucci al quotidiano sportivo.

