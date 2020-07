Serie A, probabili formazioni Torino-Roma

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-ROMA – Trentasettesima e penultima giornata della stagione 2019/2020 di Serie A, contraddistinta dalla pandemia del Coronavirus che ha sconvolto tutto il mondo, non solo quello dello Sport. Una stagione con molti dubbi e poche certezze. Certezza che però ora vuole la Roma di qualificarsi alla prossima fase a gironi di Europa League dopo quella ottenuta dalla Juventus (prossima ed ultima avversaria giallorossa sabato all’Allianz Stadium alle ore 21:45) in campionato.

A caccia del quinto posto

I giallorossi prima di pensare alla sfida di sabato contro i bianconeri e poi quella successiva nel ritorno in Europa per la sfida in programma giovedì 6 agosto contro il Siviglia alla MSV Arena di Duisburg alle ore 18:55, vorranno prima acquisire la matematica certezza del quinto posto che potrebbe arrivare già prima del fischio d’inizio di Torino-Roma (ore 21:45) visto che Sampdoria-Milan inizierà alle ore 19:30 di domani e questa sera ci sarà la sfida di San Siro tra Inter e Napoli.

Probabili formazioni Torino-Roma

Per i granata non ci saranno Baselli, De Silvestri e Rincon (quest’ultimo per squalifica), dall’altra invece il tecnico giallorosso Paulo Fonseca dovrà fare a meno degli infortunati Ibanez, Juan Jesus, Mirante, Santon e Lorenzo Pellegrini, dopo la frattura del setto nasale che lo costringerà a giocare le prossime partite con una maschera.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Meité, Lukic, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.

All.: Longo

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; C. Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

All.: Fonseca

