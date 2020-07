Torino-Roma, i convocati di Fonseca: un solo assente

Torino-Roma, ecco i convocati giallorossi per la doppia trasferta in cui la squadra di Fonseca affronterà i granata e la Juventus.

Per la doppia trasferta di Torino contro i granata e contro la Juventus, l’allenatore Paulo Fonseca ha convocato ben calciatori. Presente praticamente tutta la rosa, ad accezione di Lorenzo Pellegrini, infortunato. Torna anche Juan Jesus dopo una lunga assenza, per la prima volta presente da quando la Serie A è ripartita dopo lo stop per l’emergenza coronavirus.

Torino-Roma, la lista dei convocati

Ecco i calciatori convocati da Fonseca.

PORTIERI: Pau Lopez, Daniel Fuzato, Matteo Cardinali.

DIFENSORI: Davide Zappacosta, Juan Jesus, Chris Smalling, Aleksandar Kolarov, Mert Cetin, Davide Santon, Federico Fazio, Gianluca Mancini, Bruno Peres, Leonardo Spinazzola, Roger Ibanez, Riccardo Calafiori.

CENTROCAMPISTI: Bryan Cristante, Diego Perotti, Gonzalo Villar, Jordan Veretout, Nicolò Zaniolo, Javier Pastore, Amadou Diawara, Henrikh Mkhitaryan.

ATTACCANTI: Edin Dzeko, Cengiz Under, Nikola Kalinic, Carles Perez, Justin Kluivert.

