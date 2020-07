Torino-Roma, Fonseca deve sostituire Pellegrini: le alternative

Si avvicina Torino-Roma e Paulo Fonseca deve scegliere chi sostituirà Pellegrini sulla trequarti. Ecco le opzioni possibili.

La prossima sfida potrebbe essere davvero fondamentale per i giallorossi. Che in caso di vittoria sui granata conquisterebbero il quinto posto matematico e dunque la certezza di approdare in Europa League senza passare dai preliminari. Non ci sarà però l’infortunato Pellegrini, chi giocherà al suo posto?



Roma, è di nuovo il momento di Perez

Fonseca non dovrà inventarsi nulla per sostituire Pellegrini sulla trequarti perché proprio in quella zona del campo la concorrenza è tanta e le alternative non mancano di certo. Il cerchio però sembra stringersi fino a Perez e Zaniolo, visto che gli altri (da Under a Kluivert, da Perotti a Pastore) non sembrano dare delle garanzie all’allenatore. Salvo sorpresa dunque saranno lo spagnolo e l’enfant prodige giallorosso a giocarsi una maglia da titolare.

La scelta del tecnico, come sottolinea pure Il Corriere dello Sport, dovrebbe ricadere su Carles Perez. Lo spagnolo quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente e contro la Spal si è tolto anche lo sfizio di segnare un bellissimo gol. Dovrebbe essere lui a giocare in coppia con Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Per Zaniolo, che pure scalpita per giocare dall’inizio, dovrebbe esserci ancora la panchina ma anche la pressoché certezza di scendere in campo nella ripresa. Il suo recupero procede spedito (e si è visto) ma nessuno vuole rischiare nulla, anche perché all’orizzonte c’è l’Europa League.

